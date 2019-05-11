Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada bir puan alabilen Kasımpaşa, Kayserispor'u mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlı ekip, 38 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Kasımpaşa'da sarı kart cezalıları Veysel Sarı, Olivier Veigneau ve Stipe Perica yarınki maçta forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor 3-0 kazanmıştı.
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