Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.
KASIMPAŞA - MUĞLASPOR
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Murat Erdoğan
SAAT: 13.00
YAYIN: A Spor
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Brecka, Tarkan, Haddadi, Anıl Koç, Doğucan, Aytaç, Yasin, Alan, Hodzic
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
MUĞLASPOR: Nusret Can, Cantürk, İlkay, Polat, Osman, İbrahim Can, Burak, Erol, Emirhan, Ömer Faruk, Barış
TEKNİK DİREKTÖR: Egehan Urhan
Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u elemişti. Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı.
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