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Kasımpaşa - Muğlaspor maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Muğlaspor maçının detayları HTSPOR'da! Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak

Kasımpaşa - Muğlaspor maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Murat Erdoğan
SAAT: 13.00
YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Brecka, Tarkan, Haddadi, Anıl Koç, Doğucan, Aytaç, Yasin, Alan, Hodzic
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

MUĞLASPOR: Nusret Can, Cantürk, İlkay, Polat, Osman, İbrahim Can, Burak, Erol, Emirhan, Ömer Faruk, Barış
TEKNİK DİREKTÖR: Egehan Urhan

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u elemişti. Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı.

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