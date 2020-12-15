Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Murat Erdoğan

SAAT: 13.00

YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Mehmet Feyzi, Brecka, Tarkan, Haddadi, Anıl Koç, Doğucan, Aytaç, Yasin, Alan, Hodzic

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

MUĞLASPOR: Nusret Can, Cantürk, İlkay, Polat, Osman, İbrahim Can, Burak, Erol, Emirhan, Ömer Faruk, Barış

TEKNİK DİREKTÖR: Egehan Urhan

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u elemişti. Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı.