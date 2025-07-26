Kasımpaşa-Pyramids FC maçı HT Spor'da!

Geçtiğimiz sezonu 47 puanla 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa, gelecek sene için çalışmalarını sürdürüyor.

Lacivert-beyazlılar Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids FC ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Kasımpaşa-Pyramids FC maçı saat 18.00'de başlayacak. Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanacak mücadele, HT Spor'da canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

3. HAZIRLIK MAÇI

Kasımpaşa bu maçtan önce 2 hazırlık maçı yaptı. Lacivert-beyazlılar ilk maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalırken; diğer maçta Hull City'e 1-0 mağlup oldu.