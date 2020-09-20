Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

KASIMPAŞA: 1 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0

(13' Varga)

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Suat Arslanboğa

KASIMPAŞA: Ramazan, Tarkan, Brecka, Jeanvier, Pavelka Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Alan

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih, Tunay, Samudio, Skoda

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

PAŞA'DA 4 EKSİK

Kasımpaşa'da Mickael Tirpan, Çağtay Kurukalıp, Evren Eren Elmalı ve Berat Kalkan sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Oussama Haddadi'nin durumu ise karşılaşma saatinde belli olacak. Lacivert-beyazlı takımda ayrıca Fode Koita ile Gerard Gohou müsabakada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasında iki takım da sahadan puansız ayrıldı. Kasımpaşa, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.