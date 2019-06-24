Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Ajman Club'ın formasını giyen 26 Yaşındaki Senegalli forvet Thiam Mame Baba, Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Teknik direktörlüğe eski hocası Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa, Porto'dan Jorge Fernandes'i kiralarken kaleye ise Akhisarspor ile yollarını Fatih Öztürk'ü transfer etmişti.
Mame Baba Thiam kimdir?
Doğum tarihi: 9 Ekim 1992
Doğduğu il: Nguidile / Senegal
Yaş: 26
Boyu: 1,85 m
Uyruğu: Senegal
Mevki: Forvet - Santrfor
Yan mevki: Sol Kanat - Sağ Kanat
Ayak: Sağ ayak
Performans
Toplam: 244 maç 65 gol 20 asist
— KASIMPAŞA (@kasimpasa) June 24, 2019
YORUMLAR