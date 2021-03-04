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Kasımpaşa - Trabzonspor (CANLI YAYIN)

Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor. Son maçlarından mağlubiyetle ayrılan iki takım kazanarak moral bulma peşinde

Kasımpaşa - Trabzonspor (CANLI YAYIN) - Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ediyor.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 16:00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
YAYIN: BeIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Haderjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Drinkwater, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga
YEDEKLER: Ramazan, Eren, Feyzi, Berk, Yasin, Furkan, Doğucan, Hasan Emre, Koomson, Anıl
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Hosseini, Atakan, Faruk Can, Baker, Flavio, Yunus, Yusuf, Afobe
TEKNİKDİREKTÖR: Abdullah Avcı

MAÇTAN NOTLAR

Son 6 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yaptığı 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 28. haftaya girilirken 29 puanla 14. sırada yer aldı.

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe karşısında son bulan Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı karşılaşmaların 14'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan ve 6'sını kaybeden bordo-mavililer, hanesine 48 puan yazdırdı. Trabzonspor, 28. haftaya 4. sırada girdi. Kasımpaşa, ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı 4-3 kazanmıştı. Bu müsabakanın ardından Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrılmıştı.

PAŞA'DA 8 EKSİK

Lacivert-beyazlı ekipte Trabzonspor maçı öncesi eksik oyuncuların sayısı dikkati çekiyor. Kasımpaşa'da 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle bordo-mavili takım karşısında forma giyemeyecek. Derrick Luckassen kırmızı kart, Aytaç Kara ise sarı kart cezası nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlıkları süren Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Fode Koita, müsabakada görev yapamayacak. Öte yandan Isaac Thelin ile Erdem Canpolat da rahatsızlıkları nedeniyle maçın kadrosunda yer alamayacak.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında burnuna darbe alan Vitor Hugo'nun durumu da belirsiz.

24. RANDEVU

İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DA EŞİTLİK

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı. İstanbul'da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.

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