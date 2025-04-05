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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa U17 Takımı, Elit B Ligi'nde şampiyon oldu! - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa U17 Takımı, Elit B Ligi'nde şampiyon oldu!

        Kasımpaşa U17 Takımı, Elit B Ligi'nde karşılaştığı Kayserispor'u 6-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Elit A Ligi'ne yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 20:00 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:01
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        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
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        Son dönemde futbol akademisine yaptığı yatırım ve elde ettiği başarılarla Türk futbolunun geleceğine büyük katkıda bulunan Kasımpaşa, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

        Kasımpaşa 17 Yaş Altı Takımı, Elit B Ligi’nde şampiyon olup Elit A Ligi'ne yükseldi.

        Kayserispor’u 6-1 mağlup eden Kasımpaşa U17 Takımı, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir başarıya imza attı.

        MURAT GÜLER'DEN HAT-TRICK!

        Kasımpaşa'nın genç yıldız adayı Murat Güler attığı 3 golle maça damgasını vururken, diğer goller Hamza Gürel, Efe Kaan Gündoğdu ve Alperen Kolay'dan geldi.

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        KUPAYA U19'LA ÇIKIP ALKIŞ TOPLADI

        Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na da U19 takımıyla çıkmıştı. Kasımpaşa'nın gençleri, Gençlerbirliği'ni eleyerek adını gruplara yazdırmış ve grupta da güçlü rakiplerine karşı ortaya koydukları mücadeleyle futbol kamuoyunun takdirini kazanmıştı.

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