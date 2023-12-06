Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Kastabala Antik Kenti'nde tapınak kalıntıları bulundu

        Kastabala Antik Kenti'nde tapınak kalıntıları bulundu

        Osmaniye sınırları içinde yer alan tarihi Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, milattan önce 540'lı yıllara dayandığı tahmin edilen tapınak kalıntıları bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde arkeolojik kazılar sürüyor.

        2

        Tarihi sütunlu caddenin bitiminde başlatılan kazı çalışmalarında, Anadolu'nun en eski yerli halkı kabul edilen Luvilerin o dönemki tanrıçaları Kubaba için yaptırdıkları tapınak kalıntılarına rastlandı.

        3

        "BU KALINTILAR BİZİ OLDUKÇA HEYECANLANDIRMIŞTIR"

        Kazı başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, antik kentin ovalık Kilikya bölgesinin en eski kutsal kenti olduğunu söyledi.

        4

        Antik kentin, Luvilerin kültür bölgesinin merkezinde yer aldığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

        5

        "Sütunlu cadde kazılarında Arkaik döneme yani milattan önce 540'lı yıllara tarihlendirdiğimiz bir yapı kalıntısı, tapınak açığa çıkarılmıştır. Kastabala hinterlandında yer alan Aramice yazıtlarda, Kastabala ve Kubaba'nın topraklarından bahsedilmektedir.

        6

        Ortaya çıkardığımız bu yapı kalıntısı tanrıça Kubaba'ya ait bir tapınak olmalıdır. Bu Arkaik tapınağın rahipleri, hiç acı duymadan çıplak ayakla kızgın korlar üzerinde yürümüşlerdir. Anadolu arkeolojisine sıra dışı bilgiler kazandıran bu kalıntılar bizi oldukça heyecanlandırmıştır."

        7

        Demir, Kastabala Antik Kenti'ndeki kazıların, Anadolu arkeolojisine sıra dışı bilgiler vermeye devam edeceğini belirtti.

        8

        "KUBABA'YA AİT TAPINAK KALINTISINA İLK DEFA RASTLANDI"

        Tanrıça Kubaba ile ilgili de bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

        9

        "Tanrıça Kubaba, Anadolulu yerel bir tanrıçadır. Bu tanrıçaya ait bir tapınağa rastlamış olmamız, bizi oldukça heyecanlandırdı. Anadolu arkeolojisinde Kubaba'ya ait böyle bir tapınak kalıntısına ilk defa rastlandı. Kastabala kazıları, Anadolu tarihine ezber bozan, sıra dışı bilgiler sunmaya devam edecektir."

        10
        11
        #tapınak kalıntıları
        #Kastabala Antik Kenti
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        "Düşmana değil dosta ihtiyacımız var"
        "Düşmana değil dosta ihtiyacımız var"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Seçil Erzan'ın MASAK analizi... 7.5 milyon TL'lik arsa raporda!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        İnterpol tarafından aranıyordu! Yakalandı
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli