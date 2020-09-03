Kastamonu'da acı bilanço! Tam 70 hektar! 6 köy boşaltıldı!

İHA

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Derekaraağaç köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler, Derekarağaç köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesine de sıçradı.

Yangında 4 ev ve 4 samanlık tamamen yanarak küle dönerken, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine tedbir amaçlı 6 köy boşaltıldı.

160 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR

İHA'da yer alan habere göre ormanlık alanda halen devam eden yangına 2 uçak, 9 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 orman personeli ile müdahale ediliyor. UMKE ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 112 Acil Servis ekipleri de bölgede bekletiliyor.

"ŞU ANA KADAR 70 HEKTAR ORMAN"

Yangının devam ettiği noktada Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Dün saat 15.00 sıralarında Taşköprü’ye bağlı Derekaraağaç köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ormanlık alanda yangın başladığını söyleyen Vali Avni Çakır, “Yangın, rüzgarın etkisiyle ve havalarında aşırı sıcak olmasıyla maalesef yayıldı ve hızla kontrol dışına çıktı. Yangın, 3 köy ve 3 bağlısı olmak üzere toplam 6 yerleşim yerini etkiledi. Yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine jandarma ekiplerimizle birlikte biz, bu yerleşim yerlerini tedbir amaçlı boşaltmıştık. Şu an için herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Şu ana kadar boşalttığımız yerleşim alanından iki tane bağlı mahallede 4 ev ve 2 ahır şuan için yanmış durumda” dedi.

"ÇALIŞMAYA RAĞMEN GECE YAYILDI"

Gece boyunca ekiplerin yangın söndürme çalışmalarını devam ettirdiğine dikkat çeken Vali Çakır, “Gece boyunca ekiplerimiz yoğun bir şekilde yangına müdahale etti. Ama maalesef gece olması hasabiyle havadan söndürme çalışması yapılamadığından yangın yine yayılım gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren 2 uçak ve 9 helikopterimizle birlikte tekrar havadan yangın söndürme çalışmaları başladı. Havadan müdahale ile yangın nispeten kontrol altına alınır hale geldi. İnşallah öğle saatlerine kadar yangını kontrol altına almayı umuyoruz” diye konuştu.

"TAM KONTROL ALTINA ALINMADI"

Yangından etkilenen vatandaşlar için yeteri kadar çadır ve barınma alanları oluşturduklarını söyleyen Vali Çakır, “Yemek ihtiyaçları içinde Kızılay ekiplerimiz burada çadır kurdu. Şu an için yangın tam olarak kontrol altına alınamadı ama umuyoruz ki inşallah öğleye kadar yangını kontrol altına alacağız” şeklinde konuştu.