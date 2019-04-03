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Denetimli serbestlik hükümlüsü S.S. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunduğu sırada balkona çıkarak intihara kalkıştı. Binanın dördüncü katında bulunan balkondan korkulukları aşan S.S. intihar edeceğini söyledi.
Kurumdaki personelin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnebolu Belediyesi İtfaiye ekipleri binanın beton zeminini süngerlerle kapladı. Olay yerine gelen İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, intihar girişiminde bulunan S.S. ile konuşarak intihardan vazgeçirmek için uzun süre ikna girişiminde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşiyle problemleri olduğunu belirten S.S. eşinin kendisini affetmesini isteyince Kaymakam Atasoy, S.S.’nin eşini aradı.
Hoparlörden eşinin sesini duyan S.S. eşinin talebiyle intihardan vazgeçti. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Bülbül, S.S.’yi kucakladı. İntihardan vazgeçirilen S.S. ambulans ile kontrol amaçlı İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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