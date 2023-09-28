Kastamonu'da korkutan orman yangını kontrol altında
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü
Giriş: 28.09.2023 - 21:29 Güncelleme: 28.09.2023 - 21:29
Olay, İnebolu ilçesi Kızılkara Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.