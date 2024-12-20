Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde iki Afrodit heykeli bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

Tiyatronun bitişiğindeki Odeon (konser salonu) olarak adlandırılan bölümde devam eden kazılarda iki Afrodit heykelinin parçalarına rastlandı. Heykellerden birinin başı, diğerinin ise gövdesi gün yüzüne çıkarıldı.

Doç. Dr. Eliüşük, gazetecilere, bu yıl hem villa hem de tiyatroda eş zamanlı kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi. REKLAM Tiyatronun hemen yanında bulunan odeonda kazı çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını anlatan Eliüşük, "2,5 aydır bu alanda çalışıyoruz. Odeonda 2 metre kalınlığında kül tabakası kazdık. Bu da ne yazık ki antik kentte görmek istemediğimiz bir durum. Çünkü mermer yakılarak kireç elde ediliyor. Buradaki odeonda da oturma sıralarının hepsinin neredeyse kireç haline dönüştürüldüğünü anladık. Oturma sıralarından günümüze ulaşan kalıntı çıkmadı. Sadece birkaç parça bulduk" dedi.

Yapının tuğla ağırlıklı ana kayaya oturtulmuş bir yapı olduğunu belirten Eliüşük, tuğla duvarlarının üzerinin ise mermerle kaplandığını, birkaç yerde de duvar resimlerini gördüklerini dile getirdi. Yapıda iki heykel bulduklarına işaret eden Eliüşük, şunları kaydetti: "Her ikisi de Afrodit heykeline ait. Afrodit heykelinin başı ile küçük şekilde yapılmış başka Afroditeyi tespit ettik. Bu alanda kazılarımız ay sonuna kadar devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında hem tiyatronun hem de odeonun rölöve, restorasyon ve resesyon projeleri hazırlanacak. 2025 yılında da bulunan yapılarda restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sayede hem görsellik hem de ülkemizin kültürel mirasına iki yapı kazandırılmış olacak."

"POMPEIPOLIS ANTİK KENTİ, KARADENİZ'İN EN BÜYÜK KAZISIDIR" REKLAM Kazı alanını ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise tiyatronun büyük bölümünün kazı ekibi tarafından ortaya çıkarıldığını söyledi. Odeonda da ciddi çalışma yürütüldüğüne dikkati çeken Arslan, "İnşallah önümüzdeki yıllarda ziyaretçiler için önemli bir alan oluşacak. Pompeipolis Antik Kenti, Karadeniz'in en büyük kazısıdır, en büyük antik kentidir. Turizm rotasında da çok önemli yer tutacak. Taşköprü, hatta Kastamonu bölgesi önemli bir turizm alanına kavuşmuş olacak" ifadesini kullandı.