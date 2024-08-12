Batan teknede 3 kişi kurtarıldı; 3 kişi aranıyor

KASTAMONU'nunCide ilçesinde 6 kişinin bulunduğu tekne, battı. 3 kişi bir balıkçı tarafından kurtarılırken, denizde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 deniz mili açıklarında meydana geldi. Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ile kaptan Öztürk Kürelioğlu (52), 5 metrelik 'Maviş' isimli tekne ile denize açıldı. Koyun 2 deniz mili açığında su almaya başlayan tekne, battı. Teknedeki 6 kişiden Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, denizden gelen sesleri duyan bir balıkçı tarafından tekneyle kurtarıldı. Sudan çıkarılan 3 kişi, Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.