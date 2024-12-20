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        Kastamonu'da Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2 'Afrodit' heykeli bulundu

        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2 Afrodit heykeli bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:23 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:25
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        Kastamonu'da Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2 'Afrodit' heykeli bulundu
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        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2 Afrodit heykeli bulundu.

        İlçeye bağlı Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006 yılında kazı çalışması başlatıldı. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülen çalışmalarda, 'Odeon' (konser salonu) olarak adlandırılan bölümde 2 Afrodit heykeline ait parçalar görüldü. Heykellerden birinin başı, diğerininse gövdesi gün yüzüne çıkarıldı. Bulunan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca koruma altına alındı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında kazı alanında restorasyon ve resesyon projeleri hazırlanacak. 2025 yılında da bulunan yapılarda restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri

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