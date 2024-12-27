Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar, İnebolu Sahili'ne hasar verdi

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, sahil hattında çökmeler meydana geldi.

İlçede gece boyu devam eden kuvvetli fırtına, Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar, İnebolu Sahili hattında hasara neden oldu. Cünürye Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde çöküntü meydana geldi. Yaya kaldırımı ve ana yola zarar veren dalgalar, sahil kenarındaki duvarı ve dolgu malzemesini de götürdü.