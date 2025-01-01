Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev ve ahır yandı

Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneş köyü Merkez Mahallesi’nde Bayram Açıkgöz'e (70) ait 2 katlı ahşap evde saat 22.00 sıralarında sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, bitişikteki ahıra da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan Bayram Açıkgöz'ü kurtardı. Açıkgöz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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