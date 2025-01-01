Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev ve ahır yandı

        KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki ahıra sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:28 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev ve ahır yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU’nun Çatalzeytin ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki ahıra sıçradı. Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneş köyü Merkez Mahallesi’nde Bayram Açıkgöz'e (70) ait 2 katlı ahşap evde saat 22.00 sıralarında sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, bitişikteki ahıra da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan Bayram Açıkgöz'ü kurtardı. Açıkgöz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valisi Dallı yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
        Kastamonu Valisi Dallı yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
        Ilgaz'daki kayak merkezlerinde yılbaşı hareketliliği
        Ilgaz'daki kayak merkezlerinde yılbaşı hareketliliği
        Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde mozaikler yerine yerleştirildi
        Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde mozaikler yerine yerleştirildi
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de...
        Kastamonu'nun ormanlık alanları beyaza büründü
        Kastamonu'nun ormanlık alanları beyaza büründü
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de...