Kastamonu'da kar nedeniyle 169 köye ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 169 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar nedeniyle merkezde 3, Pınarbaşı ve Daday'da 25'er, Azdavay'da 24, Küre'de 22, Ağlı'da 12, Cide'de 9, Devrekani'de 11, Şenpazar'da 16, Taşköprü'de 10, Tosya'da 7, Seydiler'de 4, Doğanyurt'ta ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.