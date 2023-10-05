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        Kastamonu'da 2 bin 50 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 2 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:33
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        Kastamonu'da 2 bin 50 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 2 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda G.C. ve G.B'nin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

        G.C'nün üst aramasında 224 uyuşturucu hap ve 3 gram sentetik uyuşturucu, G.B'nin evinde ise 1826 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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