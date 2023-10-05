Kastamonu'da 2 bin 50 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 2 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 2 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda G.C. ve G.B'nin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.
G.C'nün üst aramasında 224 uyuşturucu hap ve 3 gram sentetik uyuşturucu, G.B'nin evinde ise 1826 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.