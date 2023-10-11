Kendisini tedavi eden doktora şiir yazarak teşekkür etti Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 73 yaşındaki Mehmet Yılmaz, kendisini tedavi eden doktora şiir yazarak teşekkür etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 73 yaşındaki Mehmet Yılmaz, kendisini tedavi eden doktora şiir yazarak teşekkür etti.

İlçede ikamet eden Yılmaz'ın, bir ay kadar önce bisikletten düşmesi sonucu omurgasında çatlak oluştu.

Taşköprü Devlet Hastanesi ortopedi bölümünde Opr. Dr. Ahmet Burak Satılmış tarafından yürütülen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Yılmaz, tedavinin ardından Satılmış'a teşekkür etmek amacıyla şiir yazdı.

Yılmaz, AA muhabirine, birçok kişinin tavsiyesi üzerine Satılmış'a tedavi olmak istediğini belirterek, "Bisikletten düşme sunucu belimde oluşan rahatsızlık nedeniyle başvurduğum doktorlardan sonuç alamadım ve Ahmet hocamıza başvurdum. Allah razı olsun, beni tedavi ederek sağlığıma kavuşturdu. Ben de nacizane şiir yazarak kendisine teşekkür etmek istedim." dedi.