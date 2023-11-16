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        Kastamonu'da 1900 rakımlı Göynük Dağı karla buluştu

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bin 900 rakımlı Göynük Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:10
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        Kastamonu'da 1900 rakımlı Göynük Dağı karla buluştu
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        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bin 900 rakımlı Göynük Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

        Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü bölgede etkili olan yağmur, öğlen saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Göynük Dağı yağan kar sonrası beyaz örtüye teslim oldu.

        Kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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