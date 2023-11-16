Kastamonu'da 1900 rakımlı Göynük Dağı karla buluştu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bin 900 rakımlı Göynük Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü bölgede etkili olan yağmur, öğlen saatlerinde yerini kara bıraktı.

Göynük Dağı yağan kar sonrası beyaz örtüye teslim oldu.

Kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.

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