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        Kastamonu'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:16 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:00
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        Kastamonu'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

        İlçede şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ile cam düzenek ele geçirilince şüpheliler gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de yılbaşı öncesinde kaçak içki ile mücadele çalışmalarına ağırlık verildi.

        Bu kapsamda tespit edilen bir ikamette yapılan aramada 7,5 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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