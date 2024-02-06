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        Kastamonu'da bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 00:31 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:31
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        Kastamonu'da bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Trafik kazasının ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Cihan Ö. (55) polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cihan Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Cihan Ö'nün kullandığı 34 RK 3823 plakalı otomobil Pazar akşamı Hatice Şimşek'in kullandığı elektrikli motosikletle çarpışmış, yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan annesi Necla Şimşek, Cide Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, Hatice Şimşek hastanede hayatını kaybetmişti. Anne Şimşek'in tedavisi sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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