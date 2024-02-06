Kastamonu'da bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı

Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Cihan Ö'nün kullandığı 34 RK 3823 plakalı otomobil Pazar akşamı Hatice Şimşek'in kullandığı elektrikli motosikletle çarpışmış, yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan annesi Necla Şimşek, Cide Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, Hatice Şimşek hastanede hayatını kaybetmişti. Anne Şimşek'in tedavisi sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

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