Kastamonu'da dereye giren genç boğuldu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yüzmek için dereye giren genç boğuldu.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yüzmek için dereye giren genç boğuldu.
Kumluca Deresi'nin denize döküldüğü alanda yüzmek isteyen Yusuf Yaz (18), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bilgi vermesi üzerine Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta batan "Maviş" isimli teknenin kaptanını arama çalışmalarını sürdüren Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden gelen dalgıç polisler bölgeye yönlendirildi.
Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Yaz, ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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