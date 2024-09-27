Hanönü'de çeltik hasadı dualarla başladı

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Abdulmelih Orhan ve Belediye Başkanı Metin Yamalı, biçerdövere çıkarak hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Yenice köyü Aktepe mevkisinde düzenlenen programda İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan tarafından yapılan duanın ardından hasat sezonu başladı.

Mayıs ayında ekimi yapılan çeltik, ilçenin 6 köyünde yaklaşık 2 bin 200 dekar alanda üretiliyor.

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