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        Kastamonu'da AB fonlarıyla alınan 35 temizlik aracı hizmete girdi

        Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) tarafından hazırlanıp Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen "Kastamonu Mahalli Entegre Katı Atık Yönetim Projesi" kapsamında alınan 35 araç, hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:47 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:47
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        Kastamonu'da AB fonlarıyla alınan 35 temizlik aracı hizmete girdi
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        Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) tarafından hazırlanıp Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen "Kastamonu Mahalli Entegre Katı Atık Yönetim Projesi" kapsamında alınan 35 araç, hizmete alındı.

        KASMİB tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi kapsamında hazırlanan "Entegre Katı Atık Yönetim Projesi", Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından kabul görerek finansman sağlandı.

        Proje çerçevesinde alınan araçların maliyetinin 3 milyon 714 bin 98 avrosu Avrupa Birliği IPA fonundan, 515 bin 860 avrosu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynaklarından, kalan 773 bin 541 avrosu da Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından karşılandı.

        Alınan 35 araç, kırsal bölgedeki çöplerin toplanılmasında kullanılacak.

        Vali Meftun Dallı, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen törendeki konuşmasında, araçların teslimi için ciddi gayret sarf ettiklerini anlatarak, "Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Alınan 17'si 13 metreküplük, 15'i 7 metreküplük 32 kamyonumuzu, çöp toplama nakil aracımızı, ayrıca ekskavatör ve yükleyicimizi teslim aldık. Bir de buldozerimiz var, o da kasım ayında teslim edilecek. Böylece proje tamamlanmış olacak." dedi.

        Çöplerin toplanıp dönüştürülmesi açısından çok önemli bir proje olduğunu dile getiren Dallı, "Oradan enerji üretimimiz var şirket eliyle. İnşallah bu araçlarla çok daha düzenli, etkin, verimli şekilde bundan sonra da yürütülecektir. İlimizin çöpünün toplanıp enerjiye dönüştürülmesi noktasında önemli bir ekonomik katkı da sağlanacaktır. Çevre açısından da ciddi katkısı olacaktır." diye konuştu.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise Kastamonu'nun ülkenin en zorlu coğrafyasına sahip illerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve Kastamonu Mahalli İdareler Birliği iş birliğinde hayata geçirilen proje neticesinde ilimizdeki yerel yönetimlere araç dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Kastamonu'muza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Törene Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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