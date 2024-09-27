Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Z.K. ve O.G'yi suçüstü yakaladı.
Operasyonda ele geçirilen hilti, 30 litre benzin, kazma ve manivelaya el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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