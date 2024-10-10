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        Kastamonu'da bir kişinin 2 köpeği bıçakla öldürdüğü iddiası

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde komşusunun 2 köpeğini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:24 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:24
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        Kastamonu'da bir kişinin 2 köpeği bıçakla öldürdüğü iddiası
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde komşusunun 2 köpeğini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        İddiaya göre, Sipahiler Mahallesi'nde Kadir Işık, D.K. tarafından bıçaklanan 3 köpeğinden 2'sinin öldüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Bunun üzerine gözaltına alınan D.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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