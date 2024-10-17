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        Horma Kanyonu yoğun yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatılacak

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na girişler, yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyaret kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:42 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:42
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        Horma Kanyonu yoğun yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatılacak
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na girişler, yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyaret kapatıldı.

        Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan ve kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan ahşap yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti.

        Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platform, bir ucundan diğer ucuna geçerken ziyaretçilere bölgeyi tanıma fırsatı sunuyor.

        Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Ekim Cuma yani yarın yoğun yağış beklendiğinden dolayı herhangi bir aksaklık olmaması için 1 gün süre ile Horma Kanyonu yürüyüş parkuru ziyarete kapatılacaktır. Siz kıymetli misafirlerimize saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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