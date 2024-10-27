Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçta sıkışan Uğur B. ile yanında bulunan kişiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

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