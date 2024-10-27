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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 01:21 Güncelleme: 27.10.2024 - 01:21
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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Fahri Ç'nin kullandığı 37 EZ 776 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Gömeç köyü mevkisinde, Uğur B'nin kullandığı 37 PS 061 plakalı araç ile çarpıştı.

        Kazada, iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

        Araçta sıkışan Uğur B. ile yanında bulunan kişiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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