Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:17 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Horma Kanyonu yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak.

        Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre yarın yoğun yağış beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, "3 Kasım Pazar günü bölgemizde şiddetli yağış beklendiğinden aksaklığa neden olmaması için Horma Kanyonu yürüyüş yolu, pazar günü için ziyarete kapatılacaktır. Tüm ziyaretçilerimize saygı ile duyurulur." ifadesine yer verildi.

        Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kanyon boyunca kayalara monte edilerek inşa edilen yürüyüş yolu, 2019 yılında faaliyete geçmişti.

        Bazı noktalarda yerden metrelerce yükseklikte yer alan ahşap yol, kanyonun bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre boyunca yürüyerek geçilmesini sağlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devrekani Kapalı Pazaryeri açılışında konuşt...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devrekani Kapalı Pazaryeri açılışında konuşt...
        Bakan Yumaklı: İç cephenin güçlendirilmesini sağlayacağız
        Bakan Yumaklı: İç cephenin güçlendirilmesini sağlayacağız
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Seydiler İlçe Kongresi'nde konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Seydiler İlçe Kongresi'nde konuştu:
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden Kaymakam Güneş'e ziyaret
        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden Kaymakam Güneş'e ziyaret
        Göç yolculuğundaki palamut Kastamonulu balıkçıların yüzünü güldürdü
        Göç yolculuğundaki palamut Kastamonulu balıkçıların yüzünü güldürdü
        Tosya'da 32 hafız için icazet töreni yapıldı
        Tosya'da 32 hafız için icazet töreni yapıldı