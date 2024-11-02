Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, yoğun yağış beklentisi nedeniyle yarın ziyarete kapatılacak.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre yarın yoğun yağış beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "3 Kasım Pazar günü bölgemizde şiddetli yağış beklendiğinden aksaklığa neden olmaması için Horma Kanyonu yürüyüş yolu, pazar günü için ziyarete kapatılacaktır. Tüm ziyaretçilerimize saygı ile duyurulur." ifadesine yer verildi.

Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kanyon boyunca kayalara monte edilerek inşa edilen yürüyüş yolu, 2019 yılında faaliyete geçmişti.