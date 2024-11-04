Kastamonu ormanlarında sonbaharın renkleri hakim

Kastamonu ormanlarının seyrine doyum olmayan manzaraları dron ile havadan görüntülendi.

Kış sessizliğine bürünmeden önce son renk şenliğini yapan ormanları görmek üzere bölgeye gelen ziyaretçiler, tabiat parkında yürümenin ve fotoğraf çekmenin keyfini çıkarıyor.

Zengin bitki örtüsü, florası ve kanyonlarıyla ilgi gören Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyündeki tabiat parkı da yeşilden sarı ve kahverengiye dönen renkleriyle, mevsimin bütün güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Kastamonu'nun ekoturizm potansiyeli yüksek alanlarından Küre Dağları da sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentin Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin sınırında yer alan ve ilçelerin il merkeziyle ulaşımının sağlandığı kara yolu boyunca uzanan ormanlar sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

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