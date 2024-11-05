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        Ortaokul öğrencileri oyuncaklarla ana sınıfındaki çocukların yüzünü güldürdü

        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri, okullarındaki ana sınıfı öğrencilerine harçlıklarından biriktirdikleri parayla aldıkları oyuncakları hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:37 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:01
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        Ortaokul öğrencileri oyuncaklarla ana sınıfındaki çocukların yüzünü güldürdü
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        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri, okullarındaki ana sınıfı öğrencilerine harçlıklarından biriktirdikleri parayla aldıkları oyuncakları hediye etti.

        Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, Türkçe öğretmeni Aslı Ovalıoğlu öncülüğünde, "Okulumuzda İyilik Var" kampanyası başlattı.

        Kampanya kapsamında 6. sınıf öğrencileri, ana sınıfı öğrencileri için harçlıklarından artırdıkları para ile oyuncak aldı.

        Ortaokul öğrencileri, oyuncakları miniklere vererek mutlu olmalarını sağladı.

        Öğrencilerden Kübra Garipcin, AA muhabirine, Türkçe dersinde iyilik ve yardımlaşma konularını işledikleri sırada öğretmenleriyle bir proje başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

        Projeye, "Okulumuzda İyilik Var" ismini verdiklerini anlatan Garipcin, "Harçlıklarımızla aldığımız oyuncakları ana sınıfı öğrencilerine vererek mutlu etmek istedik. Onları mutlu etmek için oyuncaklarını vereceğiz, onlarla sohbet edeceğiz." dedi.

        Serrasu Köylü ise paylaşmayı ve iyilik yapmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimizi mutlu etmek, okulu sevmelerini sağlamak istiyoruz. Burada onlara birlik ve beraberliğin olduğunu göstermek istiyoruz. Sevinsinler diye böyle bir proje yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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