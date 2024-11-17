Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Yücel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada otomobil sürücüsü ile annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) yaralandı.

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