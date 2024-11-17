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        Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 00:26 Güncelleme: 17.11.2024 - 00:26
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        Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Muhammet Yücel'in (22) kullandığı 37 PP 182 plakalı otomobil, Ağlı-Kastamonu kara yolunun Gölcüğez köyü yol ayrımında F.İ. (36) idaresindeki 37 DH 736 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) yaralandı.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Yücel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yücel ailesinin bir yakınlarının düğününden döndükleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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