Kastamonu'da UMKE ekibi karla kaplı yollarda 75 yaşındaki hasta için seferber oldu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Tezcan köyünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Diyaliz hastası Faik Görgü'nün (75) rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
UMKE ekipleri yoğun uğraşlar sonucunda 40 santimetreyi bulan karların arasında yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı.
Sedye ile taşınan hasta, UMKE aracına ile hastaneye ulaştırıldı.
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