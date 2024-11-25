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        Kastamonu'da UMKE ekibi karla kaplı yollarda 75 yaşındaki hasta için seferber oldu

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 19:57 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:57
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        Kastamonu'da UMKE ekibi karla kaplı yollarda 75 yaşındaki hasta için seferber oldu
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        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

        Tezcan köyünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        Diyaliz hastası Faik Görgü'nün (75) rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        UMKE ekipleri yoğun uğraşlar sonucunda 40 santimetreyi bulan karların arasında yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı.

        Sedye ile taşınan hasta, UMKE aracına ile hastaneye ulaştırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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