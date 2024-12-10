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        Kastamonu'da ilk kadın mitingi kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düzenlendi

        Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 105'inci yılı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 18:34 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:48
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        Kastamonu'da ilk kadın mitingi kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düzenlendi
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        Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 105'inci yılı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

        10 Aralık Kadın Platformu Derneği tarafından, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya yaklaşık 90 sporcu katıldı.

        Üç ayrı kategoride yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Kızıltan, dernek yönetimi ve Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu tarafından taktim edildi.

        Kızıltan, konuşmasında, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "İlk Türk kadın mitinginin 105. yıl dönümü kutlama programları neticesinde satranç turnuvası tertip edildi. 10 Aralık'ın ne olduğunu biliyorsunuzdur. 10 Aralık 1919'da ülkenin işgalini protesto etmek için 3 bin kadın işgal devletlerine birer telgraf çekmişler. Eğer ülkemizi terk etmezseniz sizlerle savaşırız demişlerdir. Biz bunu 1994 yılından beri siz gençlere ve halkımıza duyurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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