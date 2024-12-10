Kastamonu'da 13 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi ile 6 ilçede, haklarında çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu satın alma ve kullanma, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlardan 13 yıl 1 ay ile 1 yıl 10 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 hükümlü yakalandı.