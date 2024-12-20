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        Taşköprü'de "Neşet Ertaş Türküleri Konseri" gerçekleştirildi

        Taşköprü Belediyesi ve Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü iş birliğiyle "Neşet Ertaş Türküleri Konseri" Taşköprü'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:05
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        Taşköprü'de "Neşet Ertaş Türküleri Konseri" gerçekleştirildi
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        Taşköprü Belediyesi ve Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü iş birliğiyle "Neşet Ertaş Türküleri Konseri" Taşköprü'de gerçekleştirildi.

        Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserleri seslendirildi.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, türkülerin büyüleyici tınılarıyla dolu geceyi yaşatan solistlere ve Öğretim Görevlisi Ömer Gökhan'a teşekkür ederek, "Neşet Ertaş'ın eserlerini bir kez daha bu anlamlı etkinlikle yaşatmanın gururunu duyuyoruz." dedi.

        Programın sonunda Arslan ve Taşköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Çağrı Biber, orkestra şefi ve Öğretim Görevlisi Gökhan'a plaket verdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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