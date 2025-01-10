Hanönü ilçesinin ilk belediye başkanı Yücel'in ismi caddeye verildi

Hanönü ilçesinin ilk belediye başkanı Mehmet Yücel'in ismi caddeye verildi.

Geçen yıl hayatını kaybeden Yücel'in isminin bir caddeye verilmesi için Belediye Meclisinde karar alındı.

Bu kapsamda Hanönü Mahallesi Valitopaloğlu Caddesi'nin ismi, Mehmet Yücel Caddesi olarak değiştirildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Hanönü Belediyesi ekipleri tarafından cadde isimleri değiştirildi.

Belediye Başkanı Metin Yamalı, ilçenin her köşesinde emeği bulunan Yücel'in kendilerine birçok konuda rehber olduğunu belirterek, "İlk belediye başkanımızın vefatı ile derin üzüntü yaşarken, isminin yaşaması gerekiyordu. Belediye Meclisi olarak bu caddeye isminin verilmesini uygun gördük." dedi.