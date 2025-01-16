Kastamonu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kooperatif hissesi satışı" adı altında 120'den fazla kişiden yaklaşık 30 milyon lira toplandığı ancak tapu verilmediğinin tespit edilmesi üzerine 14 Ocak'ta Kastamonu, Ankara ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden S.Y. ve A.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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