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        Kastamonu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:44
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        Kastamonu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        "Nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlarından gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden S.Y. ve A.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kooperatif hissesi satışı" adı altında 120'den fazla kişiden yaklaşık 30 milyon lira toplandığı ancak tapu verilmediğinin tespit edilmesi üzerine 14 Ocak'ta Kastamonu, Ankara ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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