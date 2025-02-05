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        Kastamonu'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:33
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        Kastamonu'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Hacıbey Kavşağı trafik ışıklarında S.Ç. (54) idaresindeki 37 BF 242 plakalı ambulans, B.E. (33) yönetimindeki 37 A 0232 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle 4 otomobil ile 1 minibüsün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kazada yaralanan B.D, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Ambulansın, Ankara'ya hasta götürmesinin ardından kente döndüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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