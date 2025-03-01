Karlı zemini traktörle pist yapıp geleneksel kızaklarla eğleniyorlar

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesi Yeşilpınar köyünde bir araya gelen vatandaşlar, traktörle yapılan pistte geleneksel kızaklarla kayıyor.

Yeşilpınar'da yaşayan Muharrem Köse, evinin önündeki yaklaşık 500 metre uzunluğundaki alanı kış geldiğinde kızak pistine dönüştürüyor.

Köse'nin pisti hazırladığını duyan çevre köy ve ilçelerden vatandaşlar, burada 600 yıllık geçmişi olan geleneksel kızaklarla kayarak eğleniyor.

Köse, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 600 yıldır geleneksel kızak yarışlarının yapıldığını söyledi.

Bu yıl kar geç yağdığı için yarışların yapılamadığını belirten Köse, "Biz kendi evimizin önünde uzun yıllardır yaptığımız pisti yine yaptık." dedi.

Kızak yapımının dedesinden kalan bir gelenek olduğunu dile getiren Köse, "Dedem yaşarken kızak yapardı, biz de onları izlerdik. Kar yağdığında kızak pisti yapardı. Onlar rahmetli olduktan sonra biz yapmaya başladık. Eskiden daha kalabalıktık ve ayakla kızak pisti yapardık. Şimdi hem daha az kişiyiz hem de kar az. Kar az olduğu için traktörün arkasına bir aparat takıp pisti hazırlıyorum." diye konuştu.

Köylerinde yapılan kızak eğlencesini artık birçok kişinin bildiğini anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Pisti yaptıktan sonra kaymaya başladık. İstanbul'dan dahi buraya kaymaya gelenler oluyor. Çoluk çocuk demeden buraya gelip kendi aralarında hem eğlenip hem de yarışmak istiyorlar. Hangimiz daha hızlı gideriz diye çekişmeler oluyor. Biz de bu etkinliği canlandırmak istiyoruz. Dededen toruna intikal eden kızak yarışlarını sürdürerek gençlere aktarma çabasındayız."

Küre ilçesinden kaymaya gelen Cemal Kahraman, "Muharrem hocam burada böyle bir yer yapmış, biz de geldik. Ağlı'ya 8-9 kilometre uzaklıkta bir köy burası. Çok güzel bir eğlence oldu bizim için. Genç, ihtiyar, çoluk çocuk hepimiz geliyoruz, eğleniyoruz. İddialaşıyoruz, güzel eğlenceli anlar geçiriyoruz." dedi.