Cide'de öğrencilere yönelik "Fiziksel beceri parkuru" düzenlendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Bayram Yusuf Aslan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından öğrencilerin fiziksel performanslarını ölçmek amacıyla "Fiziksel beceri parkuru" etkinliği düzenlendi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte, öğrencilerin dikkat, denge, hız ve koordinasyon gibi becerilerini ölçen çeşitli parkurlar yer aldı.

Öğrenciler, parkuru tamamlamak için hem fiziksel hem de zihinsel çaba sarf etti.