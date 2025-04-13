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        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut oldu

        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:47 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:47
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        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut oldu
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        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut oldu.

        Yeşilay Kastamonu Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı üyelerin katılımıyla Merkez Spor Salonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Şube Başkanı seçilen Durgut, yaptığı konuşmada, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

        Sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden Durgut, "Ben ve ekibim bu dönemde Yeşilay'ın var olan gücüne güç katacağız. İşimiz çok, yükümüz ağır, kaybedecek zamanımız yok. Çünkü bizler insanlık için buradayız. Çıktığımız bu yolda bizlere verdiğiniz güvene ve göreve layık olmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

        Yeşilay'ın Kastamonu'daki ilk temsilcisi Kemal Pattabanoğlu'nu rahmetle andığını ifade eden Durgut, "Sonrasında görevi devralan İzzet Serhat Köylü, Mesut Şeker, Serkan Fırat'a ve yönetim kurullarına, emeği geçen kimler var ise herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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