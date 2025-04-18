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        Kastamonu'da "Türk Aile Yapısında Çeyiz ve Gelinlikler" Sergisi ile Paneli düzenlendi

        Kastamonu'da "Gelenekten Geleceğe Türk Aile Yapısında Çeyiz ve Gelinlikler" Sergisi ile Paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:06
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        Kastamonu'da "Türk Aile Yapısında Çeyiz ve Gelinlikler" Sergisi ile Paneli düzenlendi
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        Kastamonu'da "Gelenekten Geleceğe Türk Aile Yapısında Çeyiz ve Gelinlikler" Sergisi ile Paneli düzenlendi.

        Kastamonu Saray Hamamı'ndaki yöresel motiflerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, bu mirasın gelecek kuşaklara ulaşmasını temenni etti.

        Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Ökten, "Kültürümüzü korumanın sevmenin bilinciyle, yeni müfredatımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de ışığında bu güzellikleri, bu emekleri ve bu hizmetleri hep birlikte koruyup gözeterek geleceğimize intikal ettirelim." dedi.

        Serginin gezilmesinin ardından program, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

        - "Bu kutlu yolculukta yorulmadan, usanmadan yürümeye devam edeceğiz"

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yaptığı konuşmada, büyük medeniyetlerin toplumsal yapılarında aile bağlarına, kültürel zenginliklerine ve değerlerine sıkı sıkı bağlı olduklarını ve büyük bir bağ kurduklarını söyledi.

        Anadolu coğrafyasının çok kıymetli hazinelerinin bulunduğunu ifade eden Gümüş, şöyle konuştu:

        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde aklıselim, kalbiselim, zevkiselim yetişen gençlerimiz, yine Türkiye Yüzyılı'nı imar edecek, bu imarı gerçekleştirirken de köklerine sıkı sıkı bağlı, geleneklerine bağlı, ailesine sahip çıkan bireyler olarak ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaştıracaktır. Bizler de bu kutlu yolculukta yorulmadan, usanmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün açılışını yaptığımız sergimizdeki her bir ürünün bir tarih, bir değer, bir kazanım ve bir zenginlik olduğunu gözler önüne serdik. Onun akabinde de bunların tekrardan incelenmesi, irdelenmesi ve akademik dile dönüşmesi anlamında da bir panel hazırladık. Hem panelin Kastamonu’muza hem ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

        - "Aile ve toplum denklemi, birbirini destekleyen bir döngüdür"

        Panelin moderatörlüğünü yapan Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten Küçükbasmacı da ailenin Türk toplumunun temeli olduğunu söyledi.

        "Ne kadar sağlam bir aile üzerine şekillenirse toplum da o kadar sağlam şekilde geleceğe doğru yol alır." diyen Küçükbasmacı, şunları kaydetti:

        "Toplum da ne kadar sağlam değerler üzerine kurulursa aile de o kadar sağlam değerler üzerine kurulur. Dolayısıyla aile ve toplum denklemi, birbirini destekleyen bir döngüdür. Türk milletinin kendisine has bir aile yapısı bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın içerisinde bulunduğumuz yılı Aile Yılı ilan etmesi son derece önemlidir. Bu vesile ile ilgili bugün burada Kastamonu’da, ailenin kuruluşunda çeyiz ve sandık geleneklerinin yerini konuşacağız. Bu yüzden çok mutluyum ve çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Kastamonu’da çok güçlü bir aile yapısı var. Çeyiz gelenekleri de çok güçlüdür. Günümüze kadar da çok canlı bir şekilde gelmiştir. Tabii ki böyle bir konuyu çok kısa sürede etraflıca konuşmak mümkün değildir. Dileriz ki ileride bu konu dahilinde bir sempozyum düzenlenir ve burada da geniş çaplı ele alınır."

        Sergi ve panele Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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