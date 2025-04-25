Kastamonu-Şenpazar kara yolunda heyelan meydana geldi

Kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle trafikte bir süre aksaklık yaşandı. Karayolları 154. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.

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