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        Kastamonu-Şenpazar kara yolunda heyelan meydana geldi

        Kastamonu-Şenpazar kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:15
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        Kastamonu-Şenpazar kara yolunda heyelan meydana geldi
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        Kastamonu-Şenpazar kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        İlçeyi kent merkezine bağlayan yolun Valay mevkisinde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

        Kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle trafikte bir süre aksaklık yaşandı. Karayolları 154. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.

        Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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