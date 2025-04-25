Kastamonu-Şenpazar kara yolunda heyelan meydana geldi
Kastamonu-Şenpazar kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kastamonu-Şenpazar kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İlçeyi kent merkezine bağlayan yolun Valay mevkisinde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.
Kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle trafikte bir süre aksaklık yaşandı. Karayolları 154. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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