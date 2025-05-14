Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Şüphe üzerine durdurulan M.E.Ü'nün üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.