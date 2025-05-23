Cide'de Futsal Turnuvası yapıldı
–Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okul sporlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Futsal turnuvaları düzenlendi.
–Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okul sporlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Futsal turnuvaları düzenlendi.
Turnuvada yıldızlar kategorisinde İmam Hatip Ortaokulu, gençler kategorisinde Bayram Yusuf Aslan Turizm Anadolu Lisesi birinci oldu.
Turnuva sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından takdim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.