Cide'de Futsal Turnuvası yapıldı

–Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okul sporlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Futsal turnuvaları düzenlendi.

Turnuvada yıldızlar kategorisinde İmam Hatip Ortaokulu, gençler kategorisinde Bayram Yusuf Aslan Turizm Anadolu Lisesi birinci oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından takdim edildi.