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        Kastamonu'da gal arısı ile mücadele için doğaya "düşman arı" salındı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde kestane ağaçlarına zarar veren gal arısına (dryocosmus kuriphilus) karşı, doğal düşmanı olan "torymus sinensis" türü arılar doğaya saldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:18 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:18
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        Kastamonu'da gal arısı ile mücadele için doğaya "düşman arı" salındı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde kestane ağaçlarına zarar veren gal arısına (dryocosmus kuriphilus) karşı, doğal düşmanı olan "torymus sinensis" türü arılar doğaya saldı.

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kestane ağaçlarının meyvelerine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı biyolojik mücadeleye devam ediliyor.

        Laboratuvar ortamında üretilen "torymus sinensis" Cide, İnebolu, Bozkurt ve Çatalzeytin İşletme Müdürlüklerindeki kestane ormanlarının bulunduğu sahalarda gerçekleştirilecek.

        Zararlı ile mücadele kapsamında Cide'ye bağlı Toygarlı köyü Soğuksu mevkisinde kestane ağaçlarına 2 bin böcek salındı.

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Faruk Karbuzoğlu, yaptığı konuşmada, mücadelenin iki yönteminin bulunduğunu belirterek, "Bir biyolojik mücadele, bir de biyoteknik mücadele. Biyolojik mücadele kapsamında istilacı böceği yiyen torymus sinensis isimli faydalı böceği kullanarak kestane gal arısıyla mücadele etmekteyiz. Mücadelemiz böcek zararı bitene kadar devam edecektir." dedi.

        Böcek salım programına, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Kastamonu AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Cide AK Parti İlçe Başkanı Güner Durası ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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