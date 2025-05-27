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        Kastamonu'da leyleklerin rüzgardan dağılan yuvası yeniden yapıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekipleri, leyleklerin rüzgarda dağılan yuvasının yerine yenisini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:54
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        Kastamonu'da leyleklerin rüzgardan dağılan yuvası yeniden yapıldı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekipleri, leyleklerin rüzgarda dağılan yuvasının yerine yenisini yaptı.

        İlçeye bağlı Ortalıca köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısındaki güneş sistemi üzerindeki leylek yuvası dağıldı, içindeki yavrular çatıya düştü.

        Köy muhtarı Salih Uysal'ın haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ve Doğa Koruma ve Mili Parklar ekipleri leylekler için leğenden yeni yuva yaparak çatıya sabitledi.

        Muhtar Uysal, gazetecilere, şiddetli rüzgar nedeniyle leyleklerin yuvasının bozulduğunu söyledi.

        İlçede çok sayıda leylek bulunduğunu belirten Uysal, şunları kaydetti:

        "Köyümüzün etrafı pirinç tarlalarıyla çevrili. Buralarda yetişen çeltik ve küçük hayvanlarla beslenen leylekleri artık köyümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Evlerimizin üzerilerine yuva yapan leylekler, yavrularını yetiştirdikten sonra daha sıcak bölgelere göç ediyorlar. Akşam saatlerinde köyümüzde çok şiddetli rüzgar meydana geldi. 3 katlı bir evin çatısından yuva dağılarak aşağıya düşmüş. Bana haber verildiğinde hemen Tosya Belediyesi İtfaiye ekiplerini aradım. Sağ olsunlar, kısa sürede geldiler. Bozulan yuvadan arta kalan malzemeleri bir leğene doldurup eskisine benzeyen bir yuva yaptılar. Uçamayan 2 yavruyu da içine koydular. Birkaç saat sonra annesi yuvaya geldi. Şu anda bir sorun yok gibi görülüyor. İnşallah yavrular sağ salim büyür. Ekiplerimize çok teşekkür ediyorum."

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