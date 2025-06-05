Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu nitelikli 212 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

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